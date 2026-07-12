Spectacle jeune public: Des équilibres ou comment ça se tient Salle des Fêtes Lescar
samedi 5 décembre 2026 · Salle des Fêtes · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Spectacle jeune public: Des équilibres ou comment ça se tient
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:30:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Des équilibres, ou comment ça tient est un poème qui mêle les arts plastiques, le texte
et la musique électroacoustique. C’est la rencontre entre Sourcière, une femme et P’tit
bout d’univers, une petite fille dont on n’entend que la voix. Sourcière parle une langue
poétique qui trébuche. Sur le plateau, elle découvre d’autres morceaux d’univers qui, à
première vue, laisseraient penser qu’ils ont été trouvés dehors.
Des équilibres ou comment ça tient est la mise en jeu de situations d’équilibres instables d’objets. Ça s’équilibre à un millimètre près, à un gramme près, ça tombe, la
femme recommence, ça retombe et puis… ça tient !
Mise en scène, jeu Isabelle Hervouët
Texte Nathalie Papin
Recherche plastique et scénographique Justin Palermo et Isabelle Hervouët
Composition électroacoustique Loïse Bulot
Compagnie Skappa ! & Associés
Tout public, à partir de 1 an 30mn .
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
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English : Spectacle jeune public: Des équilibres ou comment ça se tient
L’événement Spectacle jeune public: Des équilibres ou comment ça se tient Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau
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