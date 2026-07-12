Spectacle jeune public: Des équilibres ou comment ça se tient Salle des Fêtes Lescar

Informations pratiques

Lescar

Spectacle jeune public: Des équilibres ou comment ça se tient

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:30:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Des équilibres, ou comment ça tient est un poème qui mêle les arts plastiques, le texte

et la musique électroacoustique. C’est la rencontre entre Sourcière, une femme et P’tit

bout d’univers, une petite fille dont on n’entend que la voix. Sourcière parle une langue

poétique qui trébuche. Sur le plateau, elle découvre d’autres morceaux d’univers qui, à

première vue, laisseraient penser qu’ils ont été trouvés dehors.

Des équilibres ou comment ça tient est la mise en jeu de situations d’équilibres instables d’objets. Ça s’équilibre à un millimètre près, à un gramme près, ça tombe, la

femme recommence, ça retombe et puis… ça tient !

Mise en scène, jeu Isabelle Hervouët

Texte Nathalie Papin

Recherche plastique et scénographique Justin Palermo et Isabelle Hervouët

Composition électroacoustique Loïse Bulot

Compagnie Skappa ! & Associés

Tout public, à partir de 1 an 30mn .

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle jeune public: Des équilibres ou comment ça se tient

L’événement Spectacle jeune public: Des équilibres ou comment ça se tient Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau