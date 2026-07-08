Spectacle jeune public L’Arpiconte Bibliothèque Dinan

Informations pratiques

Dinan

Spectacle jeune public L’Arpiconte

Bibliothèque 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

De Camille Levecque

À l’occasion de la 42ème édition des Rencontres Internationales de Harpes Celtiques, la bibliothèque est heureuse de vous proposer un voyage musical en compagnie de Camille Levecque.

Trois personnages charismatiques (une concertiste, une aventurière et une étudiante) nous dévoilent leur fascination pour la harpe et nous font découvrir cet instrument avec entrain et passion.

Usant d’un style théâtral pur et efficace, Camille Levecque s’appuie sur le rythme dramatique et la précision gestuelle pour amener avec intensité les enfants et les jeunes vers le monde des émotions.

Le ton comique et la tendresse des personnages, que ce soit dans leurs réussites, leurs échecs ou leurs peurs, installe une grande complicité avec le public qui, à la fin du show, a le privilège d’aller pincer les cordes de la harpe.

Public familial à partir de 5 ans

Réservation auprès de la Maison de la harpe .

Bibliothèque 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 36 69

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English :

L’événement Spectacle jeune public L’Arpiconte Dinan a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme