Spectacle jeune public | L’évasion des jouets Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Samedi 9 mai à 15h |

Quand le Collectionneur remplace un jouet cassé par un certain Action Bro c’est la panique au pays des jouets ! Barbie et Ken se font voler la vedette, Action Bro prend trop de place et tout part en vrille. Peut-être que Nounours a raison : Il faut lancer une révolution ! Mais contre qui ?

L’Evasion des Jouets est un spectacle d’une heure et demie pour toute la famille. On y retrouve un joyeux cocktail de comédie, de combat scénique et d’acrobaties. Avec cinq cascadeurs sur scène, l’énergie qui s’en dégage est communicative.

Destiné aux enfants et aux adolescents dès 6 ans, il aborde tout en humour les questions de genre, de placedans un groupe et d’exclusion.

Destiné aux enfants et aux adolescents dès 6 ans : Durée – 1h30

Le spectacle est proposé par la Cie 85

Gratuit sur réservation : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin

l’évasion des jouets – Cie 85 ; Crédits : l’évasion des jouets – Cie 85

Quand le Collectionneur remplace un jouet cassé par un certain Action Bro c’est la panique au pays des jouets ! Barbie et Ken se font voler la vedette, Action Bro prend trop de place et tout part en vrille. Peut-être que Nounours a raison : Il faut lancer une révolution ! Mais contre qui ?

Le samedi 09 mai 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Gratuit sur réservation

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-09T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T16:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



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