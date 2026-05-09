Spectacle jeune public | L’évasion des jouets Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris
Spectacle jeune public | L’évasion des jouets Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris samedi 9 mai 2026.
Samedi 9 mai à 15h |
Quand le Collectionneur remplace un jouet cassé par un certain Action Bro c’est la panique au pays des jouets ! Barbie et Ken se font voler la vedette, Action Bro prend trop de place et tout part en vrille. Peut-être que Nounours a raison : Il faut lancer une révolution ! Mais contre qui ?
L’Evasion des Jouets est un spectacle d’une heure et demie pour toute la famille. On y retrouve un joyeux cocktail de comédie, de combat scénique et d’acrobaties. Avec cinq cascadeurs sur scène, l’énergie qui s’en dégage est communicative.
Destiné aux enfants et aux adolescents dès 6 ans, il aborde tout en humour les questions de genre, de placedans un groupe et d’exclusion.
Destiné aux enfants et aux adolescents dès 6 ans : Durée – 1h30
Le spectacle est proposé par la Cie 85
Gratuit sur réservation : https://www.billetweb.fr/pro/madorobin
Quand le Collectionneur remplace un jouet cassé par un certain Action Bro c’est la panique au pays des jouets ! Barbie et Ken se font voler la vedette, Action Bro prend trop de place et tout part en vrille. Peut-être que Nounours a raison : Il faut lancer une révolution ! Mais contre qui ?
Le samedi 09 mai 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Gratuit sur réservation
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T16:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris
+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin
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