Spectacle jeune public Maison de quartier des Dervallières Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-08 09:30 – 10:05

Gratuit : oui Gratuit, sur réservation au 02 40 46 02 17 Gratuit, sur réservation au 02 40 46 02 17 Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 6

Spectacle Petit chef par la Compagnie En attendant la marée, pour les enfants de 18 mois à 6 ans. Durée : 35 minutes.

Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100

02 40 46 02 17



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