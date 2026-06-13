Spectacle jeune public Maison de quartier des Dervallières Nantes
Spectacle jeune public Maison de quartier des Dervallières Nantes mercredi 8 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-08 09:30 – 10:05
Gratuit : oui Gratuit, sur réservation au 02 40 46 02 17 Gratuit, sur réservation au 02 40 46 02 17 Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 6
Spectacle Petit chef par la Compagnie En attendant la marée, pour les enfants de 18 mois à 6 ans. Durée : 35 minutes.
Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100
02 40 46 02 17
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