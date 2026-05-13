Spectacle jeune public, PréhistoSite de Brassempouy, Brassempouy

Spectacle jeune public Samedi 23 mai, 20h00 PréhistoSite de Brassempouy Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Le PréhistoSite de Brassempouy accueille la compagnie Le chant des histoires d’Anglet pour une soirée spéciale consacrée aux petites bêtes…

20h – Spectacle « Petites bêtes et grandes pattes, Histoire de nature à hauteur d’insectes » de Céline Latasa

5€ à partir de 5 ans.

21h – Conférence Patrick Bleuzen, ethno-entomologiste

« Esprits d’insectes, insectes des esprits (des insectes et des hommes)

De l’époque magdalénienne à nos jours, un voyage dans l’ethno-entomologie cultuelle. »

Accès libre au musée jusqu’à 22h30.

Spectacle petites bêtes et grandes pattes

Histoire de nature à hauteur d’insectes

Spectacle jeunes public dès 5 ans.

« Il était une fois une forêt, une immense forêt où vivent Lucas le lucane cerf-volant, Mademoiselle Julia, la mille-pattes ou encore Diana la mante religieuse.

Leur différence ? Ils ont de 6 à … 1000 pattes (ou à peu près).

Leur ressemblance ? Ils ont des rêves plein la tête et une imagination débordante.

Que va-t-il leur arriver ? La recherche de l’amour, la bataille et les défis, la découverte de l’amitié… et tant d’autres péripéties.

Au pays des insectes et des petites bêtes, l’aventure se vit… et en grand ! »

La compagnie Le chant des histoires d’Anglet

Céline Latasa

PréhistoSite de Brassempouy 404 Rue du Musée, 40330 Brassempouy, France Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558892173 https://www.prehistoire-brassempouy.fr Le musée, aussi appelé la Maison de la Dame, présente l’histoire des découvertes réalisées sur le site archéologique des grottes du Pape depuis le XIXe siècle. De plus, découvrez ici la collection de moulages des plus célèbres statuettes préhistoriques d’Europe avec la collection des statuettes de Brassempouy dont la fabuleuse Dame à la capuche (moulage).

Le musée peut se visiter librement ou en visite guidée. Nous conseillons la réservation pour les visites guidées notamment celles destinées aux enfants.

Le PréhistoSite de Brassempouy accueille la compagnie Le chant des histoires d’Anglet pour une soirée spéciale consacrées aux petites bêtes…

©Le chant des histoires