Spectacle jeune public, Tangram animé Karl ESCAL Witry-lès-Reims

Spectacle jeune public, Tangram animé Karl
ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims Marne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Début : 2026-04-29 16:00:00
fin : 2026-04-29 16:45:00
2026-04-29
Tout public
Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré…
Un des petits bouts de Karl veut se faire la belle, vivre des aventures extraordinaires. Mais Karl, obtus, n’est pas d’accord.
Il va devoir réinventer une façon de voir les choses. Celle d’arrondir les angles. Il y a les règles… Il y a la vie…
Karl connaît bien les règles, elles rassurent…
Mais qu’en est-il de la vie ? .
ESCAL 31 Boulevard du Chemin de Fer Witry-lès-Reims 51420 Marne Grand Est
