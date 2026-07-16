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[Spectacle] JOB : Dernière cadence, Espace JOB, Toulouse

dimanche 20 septembre 2026 · Espace JOB · Toulouse

[Spectacle] JOB : Dernière cadence, Espace JOB, Toulouse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace JOB
Adresse
105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France
Ville
31200 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité (120 personnes).

[Spectacle] JOB : Dernière cadence Dimanche 20 septembre, 11h30 Espace JOB Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité (120 personnes).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

JOB vivra !
En 2001, l’usine JOB ferme brutalement ses portes. Derrière cette disparition, salariés et habitants s’interrogent : simple faillite ou décision orchestrée ?
Entre luttes sociales, espoirs et attachement au lieu de travail, cette comédie musicale retrace un épisode marquant de l’histoire du quartier.

Une création de Robert Angebaud, Noémie Colardeau, Pierre-Hugo Moulines et Aliénor Gaze.

Réservation conseillée.

Espace JOB 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 0531229872 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-espace-job La salle de spectacles propose une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous les publics. Métro : ligne B – station Compans-Caffarelli. Bus : lignes L1 & 70 – arrêt Soleil d’or.
JOB VIVRA !

©ASTA

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