[Spectacle] JOB : Dernière cadence, Espace JOB, Toulouse
dimanche 20 septembre 2026 · Espace JOB · Toulouse
Informations pratiques
[Spectacle] JOB : Dernière cadence Dimanche 20 septembre, 11h30 Espace JOB Haute-Garonne
Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité (120 personnes).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
JOB vivra !
En 2001, l’usine JOB ferme brutalement ses portes. Derrière cette disparition, salariés et habitants s’interrogent : simple faillite ou décision orchestrée ?
Entre luttes sociales, espoirs et attachement au lieu de travail, cette comédie musicale retrace un épisode marquant de l’histoire du quartier.
Une création de Robert Angebaud, Noémie Colardeau, Pierre-Hugo Moulines et Aliénor Gaze.
Réservation conseillée.
Espace JOB 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 0531229872 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-espace-job La salle de spectacles propose une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous les publics. Métro : ligne B – station Compans-Caffarelli. Bus : lignes L1 & 70 – arrêt Soleil d’or.
JOB VIVRA !
©ASTA
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