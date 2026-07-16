[Spectacle] JOB : Dernière cadence, Espace JOB, Toulouse

Informations pratiques

[Spectacle] JOB : Dernière cadence Dimanche 20 septembre, 11h30 Espace JOB Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité (120 personnes).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

JOB vivra !

En 2001, l’usine JOB ferme brutalement ses portes. Derrière cette disparition, salariés et habitants s’interrogent : simple faillite ou décision orchestrée ?

Entre luttes sociales, espoirs et attachement au lieu de travail, cette comédie musicale retrace un épisode marquant de l’histoire du quartier.

Une création de Robert Angebaud, Noémie Colardeau, Pierre-Hugo Moulines et Aliénor Gaze.

Réservation conseillée.

Espace JOB 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 0531229872 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-espace-job La salle de spectacles propose une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous les publics. Métro : ligne B – station Compans-Caffarelli. Bus : lignes L1 & 70 – arrêt Soleil d’or.

JOB VIVRA !

©ASTA