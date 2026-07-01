Spectacle Jogging au Hang’Art à Limeuil Hang’Art Limeuil
jeudi 30 juillet 2026 · Hang'Art · Limeuil
Informations pratiques
Limeuil
Spectacle Jogging au Hang’Art à Limeuil
Hang’Art 693 Route de Saint Martin Limeuil Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-07-30 23:30:00
Date(s) :
2026-07-30
18h30 23h30. Jogging est un hymne à la liberté physique et engagé, porté par une écriture ciselée et un jeu d’acteur éblouissant. Participation libre au chapeau
Dernière création de la Compagnie Qualité Street, spectacle coup de poing.
Jogging est un hymne à la liberté physique et engagé, porté par une écriture ciselée et un jeu d’acteur éblouissant.
Participation libre au chapeau .
Hang’Art 693 Route de Saint Martin Limeuil 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 72 82 70
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English : Spectacle Jogging au Hang’Art à Limeuil
6:30 p.m. 11:30 p.m. *Jogging* is an anthem to physical and social freedom, brought to life by finely crafted writing and dazzling performances. Donations welcome
L’événement Spectacle Jogging au Hang’Art à Limeuil Limeuil a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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