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Spectacle Jougne, mémoire d’un lieu Jougne

Spectacle Jougne, mémoire d’un lieu Jougne samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Place du Mont d'Or
Ville
25370 Jougne
Département
Doubs
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Jougne

Spectacle Jougne, mémoire d’un lieu

Place du Mont d’Or Jougne Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 23:59:00

Date(s) :
2026-07-11

Le traditionnel spectacle du comité d’animation de Jougne change de formule. Cette année, pas d’itinérance dans les rues du village…laissez-vous emporter par Le Tournoi de la Vouivre , un spectacle inédit mêlant, histoire, légendes et tournoi équestre, créé avec la participation de la Compagnie de la Lune d’Ambre, sur le magnifique site de la Chapelle Saint-Maurice.
Des navettes gratuites partiront de Jougne afin de rejoindre le site en toute tranquillité. 2 représentations 19h30 et 21h30. Sur réservation du 4 au 10 juillet de 10h à 20h, et le 11 juillet jusqu’à 12h.
Et tout au long de cette belle soirée, retrouvez place du Mont d’Or buvette, restauration, animations musicales, feu d’artifice vers 23h et bal gratuit.   .

Place du Mont d’Or Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 76 66 95 

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English : Spectacle Jougne, mémoire d’un lieu

L’événement Spectacle Jougne, mémoire d’un lieu Jougne a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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