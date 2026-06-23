Jougne

Spectacle Jougne, mémoire d’un lieu

Place du Mont d’Or Jougne Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 23:59:00

Date(s) :

2026-07-11

Le traditionnel spectacle du comité d’animation de Jougne change de formule. Cette année, pas d’itinérance dans les rues du village…laissez-vous emporter par Le Tournoi de la Vouivre , un spectacle inédit mêlant, histoire, légendes et tournoi équestre, créé avec la participation de la Compagnie de la Lune d’Ambre, sur le magnifique site de la Chapelle Saint-Maurice.

Des navettes gratuites partiront de Jougne afin de rejoindre le site en toute tranquillité. 2 représentations 19h30 et 21h30. Sur réservation du 4 au 10 juillet de 10h à 20h, et le 11 juillet jusqu’à 12h.

Et tout au long de cette belle soirée, retrouvez place du Mont d’Or buvette, restauration, animations musicales, feu d’artifice vers 23h et bal gratuit. .

Place du Mont d’Or Jougne 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 76 66 95

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English : Spectacle Jougne, mémoire d’un lieu

L’événement Spectacle Jougne, mémoire d’un lieu Jougne a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS