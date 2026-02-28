Informations pratiques

Dieppe

[Spectacle] Jours de marée

Rendez-vous Devant l’Office de tourisme Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Remontez le temps jusqu’aux années 1950 !

La Maison des Jeunes de Neuville, la compagnie de théâtre La Lorgnette et l’association La Dieppoise vous invitent à découvrir la vie des enfants de marins-pêcheurs. Depuis l’entrée du pont Ango jusqu’à l’embarcadère du pont Jehan-Ango, laissez-vous accompagner par un spectacle qui fait dialoguer la vie d’autrefois et celle d’aujourd’hui.

Gratuit Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .

Rendez-vous Devant l’Office de tourisme Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

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English : [Spectacle] Jours de marée

L’événement [Spectacle] Jours de marée Dieppe a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie