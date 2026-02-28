[Spectacle] Jours de marée Dieppe
samedi 19 septembre 2026 · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Spectacle] Jours de marée
Rendez-vous Devant l’Office de tourisme Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Remontez le temps jusqu’aux années 1950 !
La Maison des Jeunes de Neuville, la compagnie de théâtre La Lorgnette et l’association La Dieppoise vous invitent à découvrir la vie des enfants de marins-pêcheurs. Depuis l’entrée du pont Ango jusqu’à l’embarcadère du pont Jehan-Ango, laissez-vous accompagner par un spectacle qui fait dialoguer la vie d’autrefois et celle d’aujourd’hui.
Gratuit Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine .
Rendez-vous Devant l’Office de tourisme Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79
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English : [Spectacle] Jours de marée
L’événement [Spectacle] Jours de marée Dieppe a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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