Spectacle Julien Vinh Couronne Caméo Comédie Club Metz

Metz

Spectacle Julien Vinh Couronne

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Ce spectacle fait écho à cette nouvelle génération qui souhaite être libre, choisir sa vie et en même temps, tout faire pour rendre fier les parents.Couronne est un spectacle de pur stand-up, pendant plus d’une heure, Julien Vinh raconte sa vie de son enfance à son choix de tout plaquer pour vivre de sa passion la scène.Julien commence son spectacle par vous proposer la réflexion suivante notre vie à tous est une partie d’échec, au début, on est un pion et puis en avançant coup par coup dans nos projets de vie, on devient la personne qu’on veut être, comme le pion qui, une fois arrivé à la dernière case, se change en la pièce de son choix.Dans le jargon des joueurs d’échecs, on appelle ça, aller à la dame car naturellement, on choisit de transformer son pion en une dame, la meilleure pièce de l’échiquier, qui symbolise le pouvoir, la courronne Julien Vinh est fier de représenter le marseillais du centre ville, aux cheveux bleus, à l’accent chantant et fan de l’OM que vous connaissez peut être des réseaux sociaux. Cependant les thématiques qu’il aborde sont plus sérieuses sa famille, sa foie, ses études d’ingénieur…Julien Vinh incarne ainsi sur scène, le moqueur, le taquineur, piquant marseillais mais aussi le touchant et introspectif métisse intalien-vietnamien.Venez le découvrir !Bonne humeur éxigéeAdultes

19 .

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est Cameocomedie.info@gmail.com

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English :

For over an hour, Julien Vinh tells the story of his life, from his childhood to his decision to leave everything behind and make a living from his passion: the stage.Julien begins his show with the following thought: Everyone’s life is a game of chess. At the beginning, you’re a pawn, but as you move forward with your life projects, you become the person you want to be, like the pawn that, once it reaches the last square, changes into the piece of your choice.In the jargon of chess players, we call this going to the queen , because naturally, we choose to transform our pawn into a queen, the best piece on the chessboard, which symbolizes power, the crown Julien Vinh is proud to represent the downtown Marseillais, with blue hair, a lilting accent and an OM fan that you may know from social networks. However, the themes he tackles are more serious: his family, his liver, his engineering studies… Julien Vinh plays the mocking, teasing, prickly Marseillais on stage, as well as the touching, introspective, mixed Vietnamese-Intalian.come and discover him!

L’événement Spectacle Julien Vinh Couronne Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ