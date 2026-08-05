Spectacle La boutique des rêves Colmar
jeudi 1 octobre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Spectacle La boutique des rêves
3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-01 19:00:00
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-10-01 2026-10-02
Un magasin qui propose dans ses rayons tous les rêves les plus fous ! Quand Laurenz en pousse la porte, il n’imagine pas encore combien ce geste va changer son existence.
Un magasin qui propose dans ses rayons tous les rêves les plus fous ! Quand Laurenz en pousse la porte, il n’imagine pas encore combien ce geste va changer son existence. Mais est-il prêt à en payer le prix ? Critique subtile de la société de consommation, le texte d’Ingeborg Bachmann est matière à un spectacle musical finement ciselé, en immersion sous casque audio. Sur le plateau, le bureau de Laurenz se métamorphose en champ de bataille, en train lancé à pleine vitesse, en voiture de course, en fusée, en bateau, tandis que dans les oreilles des spectateurs se joue une partition sonore pleine d’inventivité. .
3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr
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English :
A store whose shelves are stocked with all the wildest dreams! When Laurenz walks through the door, he has no idea just how much that simple act will change his life.
L’événement Spectacle La boutique des rêves Colmar a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de Colmar
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