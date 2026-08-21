Spectacle : La catcheuse et le danseur, Médiathèque municipale de Orthevielle, Orthevielle

Informations pratiques

Spectacle : La catcheuse et le danseur Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque municipale de Orthevielle Landes

Dès 3 ans, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

C’est l’histoire de Bonnie qui habite route de l’inconnu et qui rêve de devenir pirate, catcheuse ou fleuriste. Elle rencontre Kim qui sera danseur, peintre ou cuisinier. Ensemble, ils sont prêts à tout pour qu’on ne se moque plus jamais d’eux. Un spectacle mêlant théâtre chant et danse sur le thème de l’égalité des filles et des garçons et des droits des enfants.

Dès 3 ans

Médiathèque municipale de Orthevielle 10 place montgaillard 40300 Orthevielle Orthevielle 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 90 00 87

Biblis en folie 2026

©emmanuelle jacobson roques