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Spectacle La foire de l’avenir Théâtre Georges Madec Audierne

Spectacle La foire de l’avenir Théâtre Georges Madec Audierne lundi 10 août 2026.

Lieu : Théâtre Georges Madec

Adresse : 1 rue Henri Sergent

Ville : 29770 Audierne

Département : Finistère

Début : lundi 10 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Tarif :

Audierne

Spectacle La foire de l’avenir

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Dans la cour du Théâtre Georges Madec
Si les conditions météorologique sont mauvaises le spectacle aura lieu dans le théâtre.   .

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13 

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English :

L’événement Spectacle La foire de l’avenir Audierne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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