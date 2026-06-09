Spectacle La foire de l’avenir Théâtre Georges Madec Audierne
Spectacle La foire de l’avenir Théâtre Georges Madec Audierne lundi 10 août 2026.
Audierne
Spectacle La foire de l’avenir
Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Dans la cour du Théâtre Georges Madec
Si les conditions météorologique sont mauvaises le spectacle aura lieu dans le théâtre. .
Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English :
L’événement Spectacle La foire de l’avenir Audierne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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