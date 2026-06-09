Spectacle La foire de l’avenir Théâtre Georges Madec Audierne

Audierne

Spectacle La foire de l’avenir

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Dans la cour du Théâtre Georges Madec

Si les conditions météorologique sont mauvaises le spectacle aura lieu dans le théâtre. .

Théâtre Georges Madec 1 rue Henri Sergent Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English :

L’événement Spectacle La foire de l’avenir Audierne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz