Informations pratiques

Dieppe

[Spectacle] La Mylène à Barbe à la Sirene Farmer

La Sirène à Barbe / Esplanade Rosa Leroy Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26

Mesdames, Messieurs, et chers fans de Mylène Farmer, le phénomène tant attendu est de retour après un long moment d’attente, la soirée spéciale Mylène Farmer !

Venez découvrir ou redécouvrir nos talentueux artistes interpréter les plus grands titres de Mylène le temps de cette folle soirée.

Alors, ne tardez pas ! Invitez tout votre entourage et réservez vos places pour un spectacle qui vous en mettra plein la vue et les oreilles. .

La Sirène à Barbe / Esplanade Rosa Leroy Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 74 41 67 83 simon@lasireneabarbe.fr

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English : [Spectacle] La Mylène à Barbe à la Sirene Farmer

L’événement [Spectacle] La Mylène à Barbe à la Sirene Farmer Dieppe a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie