[Spectacle] La Mylène à Barbe à la Sirene Farmer La Sirène à Barbe Dieppe
vendredi 25 septembre 2026 · La Sirène à Barbe · Dieppe
Informations pratiques
Dieppe
[Spectacle] La Mylène à Barbe à la Sirene Farmer
La Sirène à Barbe / Esplanade Rosa Leroy Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26
Mesdames, Messieurs, et chers fans de Mylène Farmer, le phénomène tant attendu est de retour après un long moment d’attente, la soirée spéciale Mylène Farmer !
Venez découvrir ou redécouvrir nos talentueux artistes interpréter les plus grands titres de Mylène le temps de cette folle soirée.
Alors, ne tardez pas ! Invitez tout votre entourage et réservez vos places pour un spectacle qui vous en mettra plein la vue et les oreilles. .
La Sirène à Barbe / Esplanade Rosa Leroy Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 74 41 67 83 simon@lasireneabarbe.fr
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English : [Spectacle] La Mylène à Barbe à la Sirene Farmer
L’événement [Spectacle] La Mylène à Barbe à la Sirene Farmer Dieppe a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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