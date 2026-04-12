Spectacle « Là où va l’eau », Maison éco paysanne, Le Grand-Village-Plage

Spectacle « Là où va l’eau » Dimanche 7 juin, 16h00 Maison éco paysanne Charente-Maritime

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Spectacle tout public dès 3 ans.

Compagnie Le Zébrophone. https://cielezebrophone.jimdofree.com/

Durée 45 mn.

Après le spectacle « Du vent dans les ailes », accueilli à la Maison éco-paysanne en 2024, « Là où va l’eau » correspond au second volet du Cycle de Vieille Mère : 4 spectacles consacrés aux éléments naturels (Air / Eau / Terre / Feu).

Dans « Là où va l’eau », l’intention est de sensibiliser à la fragilité des milieux aquatiques ainsi qu’à l’urgence de prendre soin de ce premier « commun », ressource essentielle à la vie sur Terre.

Les répertoires traditionnels de contes et légendes, la poésie, la musique, le chant, la danse… feront traverser le sensible et l’invisible, mettront les mots en mouvement et sèmeront des graines de sensibilité écologique auprès du public.

Création par Cilou Martin (conteuse), Angéline Hérissé (danseuse), Klovis (musicien).

Maison éco paysanne 7 boulevard de la Plage 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 46 85 56 45 https://www.maison-eco-paysanne.fr https://www.facebook.com/la.maison.eco.paysanne [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 85 56 45 »}] [{« link »: « https://cielezebrophone.jimdofree.com/ »}] Un jardin accompagne la Maison éco-paysanne, site consacré à l’architecture oléronaise et à l’éco-construction. Encerclé par un muret de pierres sèches, il abrite des plantes aromatiques et médicinales, ainsi que des plantations récentes adaptées au terrain sec. Des vignes de variétés anciennes et de généreux figuiers animent les murailles.

Spectacle tout public dès 3 ans.

Maison éco-paysanne