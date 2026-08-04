Spectacle La Passée Le 7ème Continent Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

Spectacle La Passée Le 7ème Continent

Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des cap-horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 11:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

De Laurent Cazanave avec Lyse Moyroud

Le 7ème continent raconte l’histoire de Kam, un enfant dont la mère explore un continent de déchets flottant sur l’océan. Depuis sa chambre, Kam suit l’expédition à la radio et imagine cette aventure extraordinaire. Entre découvertes et péripéties, l’exploration ne fait que commencer.

Spectacle familial dès 5 ans.

Durée 45 min

Production La Passée .

Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des cap-horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 64 91 25

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English :

L’événement Spectacle La Passée Le 7ème Continent Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme