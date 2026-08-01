Informations pratiques

Saint-Lunaire

Spectacle La Passée Si l’amour est une comédie

Esplanade du mini golf Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 21:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Laurent Cazanave met en scène Lyse Moyroud et Barthélémy Guillemard dans Si l’amour est une comédie , spectacle créé autour de textes de Feydeau, Musset, Tchekhov

La marquise Popova découvre la correspondance secrète de son époux décédé. Elle comprend qu’elle a été trompée. Mais qui blâmer lorsque le fauteur n’est plus ?

Mise en scène Laurent Cazanave

Collaboration artistique Philippe Delbart, Karin Catala

Jeu Lyse Moyroud etBarthelemy Guillemard

Le spectacle est présenté le 17 août sur l’esplanade du mini golf.

Représentation offerte par la Mairie de Saint Lunaire. .

Esplanade du mini golf Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 64 91 25

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English :

L’événement Spectacle La Passée Si l’amour est une comédie Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme