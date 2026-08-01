Spectacle La Passée Si l’amour est une comédie Saint-Lunaire
lundi 17 août 2026 · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Spectacle La Passée Si l’amour est une comédie
Esplanade du mini golf Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:00:00
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Laurent Cazanave met en scène Lyse Moyroud et Barthélémy Guillemard dans Si l’amour est une comédie , spectacle créé autour de textes de Feydeau, Musset, Tchekhov
La marquise Popova découvre la correspondance secrète de son époux décédé. Elle comprend qu’elle a été trompée. Mais qui blâmer lorsque le fauteur n’est plus ?
Mise en scène Laurent Cazanave
Collaboration artistique Philippe Delbart, Karin Catala
Jeu Lyse Moyroud etBarthelemy Guillemard
Le spectacle est présenté le 17 août sur l’esplanade du mini golf.
Représentation offerte par la Mairie de Saint Lunaire. .
Esplanade du mini golf Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 75 64 91 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle La Passée Si l’amour est une comédie Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-31 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine)
- Théâtre les pieds dans le sable Grande Plage Saint-Lunaire 4 août 2026
- Tir Laser Sarbacane Salle omnisports Saint-Lunaire 5 août 2026
- Marché gourmand Saint-Lunaire 5 août 2026
- Concert Klervi & Soazic Église Saint-Lunaire Saint-Lunaire 5 août 2026
- Tir à l’arc Salle omnisports Saint-Lunaire 6 août 2026