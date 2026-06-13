Spectacle La Réciproque – Festival Scènes Vagabondes 27 juin Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 17:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre de la résidence artistique Traverses (Chemins de) menée sur le quartier Dervallières-Contrie-Zola, la compagnie La Réciproque sera présente au Parc de la Roseraie pour faire fleurir sur scène toutes les paroles récoltées au fil des saisons et des rencontres avec les habitant?es.A voir et à entendre : THÉÂTRE : Lecture musicale “Traverses 1.1”, par Marie-Laure Crochant. Venez découvrir les récits des habitant?es de Dervallières-Contrie-Zola, récoltés sur nos cartes postales Traverses ! Une lecture théâtrale qui transforme les mots en rencontres et tisse un lien entre les quartiers. Horaire & Lieu : 17h, dans l’AmphipailleEXPO PHOTO : « Traversé?es », est une exposition photographique réalisée par Tommy Poisson et Alexandre Montina. Une invitation à découvrir 10 mini scènes dans 10 lieux du quartier, pensés pour faire le pont entre spectacle, art, territoire et habitant?es à Dervallières-Contrie-Zola. Horaire : tout le week-end On vous attend nombreux?ses ! ;) Infos :Transports : bus C6 (arrêt “Roseraie”) ou Tram 1 (arrêt “Beaujoire”)Accessible aux PMRGratuit

Parc Floral de la Beaujoire – Roseraie Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-floral-de-la-beaujoire-roseraie



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