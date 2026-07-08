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Spectacle La Roulotte Ruche Cie Giorgio Harmonie Agon-Coutainville

samedi 22 août 2026 · Agon-Coutainville

Spectacle La Roulotte Ruche Cie Giorgio Harmonie Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place du Maréchal Leclerc
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Spectacle La Roulotte Ruche Cie Giorgio Harmonie

Place du Maréchal Leclerc Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22 21:15:00

Date(s) :
2026-08-22

Spectacle La Roulotte Ruche Cie Giorgio Harmonie (spectacle déambulatoire / fanfare / défilé décalé) départ place Maréchal Leclerc et arrivée digue du Passous à Agon-Coutainville.   .

Place du Maréchal Leclerc Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie  

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English : Spectacle La Roulotte Ruche Cie Giorgio Harmonie

L’événement Spectacle La Roulotte Ruche Cie Giorgio Harmonie Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-30 par Coutances Tourisme

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