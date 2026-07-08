Informations pratiques

Agon-Coutainville

Spectacle La Roulotte Ruche Cie Giorgio Harmonie

Place du Maréchal Leclerc Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22 21:15:00

Date(s) :

2026-08-22

Spectacle La Roulotte Ruche Cie Giorgio Harmonie (spectacle déambulatoire / fanfare / défilé décalé) départ place Maréchal Leclerc et arrivée digue du Passous à Agon-Coutainville. .

Place du Maréchal Leclerc Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

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English : Spectacle La Roulotte Ruche Cie Giorgio Harmonie

L’événement Spectacle La Roulotte Ruche Cie Giorgio Harmonie Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-30 par Coutances Tourisme