Spectacle La Roulotte Ruche Cie Giorgio Harmonie Agon-Coutainville
samedi 22 août 2026 · Agon-Coutainville
Informations pratiques
Agon-Coutainville
Spectacle La Roulotte Ruche Cie Giorgio Harmonie
Place du Maréchal Leclerc Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22 21:15:00
Date(s) :
2026-08-22
Spectacle La Roulotte Ruche Cie Giorgio Harmonie (spectacle déambulatoire / fanfare / défilé décalé) départ place Maréchal Leclerc et arrivée digue du Passous à Agon-Coutainville. .
Place du Maréchal Leclerc Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie
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English : Spectacle La Roulotte Ruche Cie Giorgio Harmonie
L’événement Spectacle La Roulotte Ruche Cie Giorgio Harmonie Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-30 par Coutances Tourisme
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