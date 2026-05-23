Informations pratiques

Obernai

Spectacle La vieille boîte de Monsieur Walter

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 11:00:00

fin : 2026-11-28 11:45:00

Date(s) :

2026-11-28

Conte et théâtre d’objets par la Compagnie Carton Plein. Spectacle proposé par la médiathèque, dès 3 ans. Après le spectacle, profitez d’un goûter offert par 13e sens et échangez avec les artistes.

Conte et théâtre d’objets.

Par la Compagnie Carton Plein

Ce spectacle vous est proposé par la Médiathèque de la Ville d’Obernai.

Monsieur Walter était le responsable de la bibliothèque du village depuis des années.

Aujourd’hui, il n’est plus là. C’est Bérénice, une nouvelle bibliothécaire débutante, qui le remplace. Elle cherche encore ses repères (un peu) et ses clés (souvent).

Pour Noël, elle découvre par hasard la vieille boite de décorations, laissées là par le brave homme. Chacune d’entre elles sera l’occasion de découvrir un conte traditionnel du Grand Est. Petit à petit, le sapin se décore, et l’esprit de Noël entre dans la petite bibliothèque.

Apéro des Minots Après le spectacle, profitez d’un goûter offert par 13e sens et échangez avec les artistes lors d’un moment convivial !

A partir de 3 ans.

Spectacle gratuit sur réservation auprès de la Médiathèque d’Obernai. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 contact@13esens.com

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English :

Storytelling and object theater by the Carton Plein Company. A performance presented by the media library, for ages 3 and up. After the show, enjoy a snack provided by 13e sens and chat with the performers.

L’événement Spectacle La vieille boîte de Monsieur Walter Obernai a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme d’Obernai