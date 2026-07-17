Spectacle : l’agence Morin, Musée Ernest Cognacq, Saint-Martin-de-Ré

Informations pratiques

Spectacle : l’agence Morin Samedi 19 septembre, 14h30 Musée Ernest Cognacq Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

L’Agence Morin

« Le Tour du monde en 80 secondes »

Par la compagnie Mic Mac

Parce que vous êtes unique, l’Agence Morin vous offre le meilleur et relève le défi de l’innovation permanente.

Embarquez pour une forme de voyage résolument dans l’air du temps : un tour du monde en 80 secondes. L’Agence Morin met tout son savoir-faire à votre service et veille à la qualité de chacune de vos destinations.

Soucieuse de son impact environnemental et social, elle propose une formule solidaire, écoresponsable et durable. Grâce à votre participation active, devenez le trait d’union entre les peuples et les générations.

Voyagez loin, voyagez Morin !

À partir de 7 ans.

Musée Ernest Cognacq 13 Avenue Victor Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré, France Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546092122 https://www.musee-ernest-cognacq.fr Hôtel particulier de la fin du XVe siècle.

L’AGENCE MORIN

©Cie Mic Mac – L’agence Morin