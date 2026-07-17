Visite libre du musée Ernest Cognacq, Musée Ernest Cognacq, Saint-Martin-de-Ré

Informations pratiques

Visite libre du musée Ernest Cognacq 19 et 20 septembre Musée Ernest Cognacq Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre et gratuite du musée Ernest Cognacq.

Musée Ernest Cognacq 13 Avenue Victor Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré, France Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546092122 https://www.musee-ernest-cognacq.fr Hôtel particulier de la fin du XVe siècle.

Visite libre et gratuite du musée Ernest Cognacq

© Yann Werdefroy