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Visite libre du musée Ernest Cognacq, Musée Ernest Cognacq, Saint-Martin-de-Ré

samedi 19 septembre 2026 · Musée Ernest Cognacq · Saint-Martin-de-Ré

Visite libre du musée Ernest Cognacq, Musée Ernest Cognacq, Saint-Martin-de-Ré

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Ernest Cognacq
Adresse
13 Avenue Victor Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré, France
Ville
17410 Saint-Martin-de-Ré
Département
Charente-Maritime
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite libre du musée Ernest Cognacq 19 et 20 septembre Musée Ernest Cognacq Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre et gratuite du musée Ernest Cognacq.

Musée Ernest Cognacq 13 Avenue Victor Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré, France Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33546092122 https://www.musee-ernest-cognacq.fr Hôtel particulier de la fin du XVe siècle.
Visite libre et gratuite du musée Ernest Cognacq

© Yann Werdefroy

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