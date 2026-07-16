Spectacle : l’armée du chahut par la Cie La Roulotte Ruche, Atelier d’artistes Fraenckel-Herzog, Elbeuf
dimanche 20 septembre 2026 · Atelier d'artistes Fraenckel-Herzog · Elbeuf
Informations pratiques
Spectacle : l’armée du chahut par la Cie La Roulotte Ruche Dimanche 20 septembre, 15h30 Atelier d’artistes Fraenckel-Herzog Seine-Maritime
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Un son de cloche se fait entendre, comme un signe de ralliement. Des silhouettes surgissent et nous rassemblent. Un premier chant enveloppe doucement l’atmosphère. Le chœur enfle, gonfle, il devient puissant. Les artistes de L’Armée du Chahut entraîne alors le public avec force et douceur dans une déambulation joyeuse, poétique et malicieuse.
Atelier d’artistes Fraenckel-Herzog 25 rue Camille Randoing, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie 02 32 96 90 12 https://www.mairie-elbeuf.fr/ L’ancienne usine Fraenckel-Herzog a été rénovée par la Ville d’Elbeuf sur Seine en 2018 pour créer des espaces de travail adaptés aux arts plastiques. Elle est ainsi devenue un lieu de résidence artistique.
Un son de cloche se fait entendre, comme un signe de ralliement. Des silhouettes surgissent et nous rassemblent. Un premier chant enveloppe doucement l’atmosphère. Le chœur enfle, gonfle, il devient…
©Arnaud Massé
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