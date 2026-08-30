Informations pratiques

Muntzenheim

Spectacle L’arnaqueuse

24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16 22:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Quand Luc, à la recherche du grand amour, rencontre Clara, love coach séductrice et un brin malhonnête, rien ne se passe comme prévu !

La comédie délirante de Thom Trondel, entre Pretty Woman et le Dîner de Cons !

Quand Luc, à la recherche du grand amour, rencontre Clara, love coach séductrice et un brin malhonnête, rien ne se passe comme prévu !

Entre un dîner déjanté dans un grand restaurant, une leçon de drague hilarante, un accident de bilboquet, des allergies multiples ou encore une scène de danse mythique…

Trouver l’amour n’est pas si simple, surtout lorsqu’on a affaire à une arnaqueuse !

A la fin du spectacle, les spectateurs le disent cette pièce est tout sauf une arnaque ! .

24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@cc-riedbrun.fr

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English :

When Luc, in search of true love, meets Clara, a seductive love coach and a bit of a dishonest man, nothing goes as planned!

L’événement Spectacle L’arnaqueuse Muntzenheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de Colmar