Spectacle L’Assemblée des bourdons Redon
samedi 19 septembre 2026 · Redon
Informations pratiques
Redon
Spectacle L’Assemblée des bourdons
Le Canal Théâtre Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Pour leur nouvelle création, la compagnie Pied en Sol a puisé dans un imaginaire nourri de culture et de danses bretonne principalement issues de Haute-Bretagne.
Conçue comme un bal du monde, ce spectacle mêle danse contemporaine et danse traditionnelle.
Dans le cadre des Journées européennes du Matrimoine .
Le Canal Théâtre Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 10 10 80
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English :
L’événement Spectacle L’Assemblée des bourdons Redon a été mis à jour le 2026-07-18 par OT PAYS DE REDON
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