UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Redon

Spectacle L’Assemblée des bourdons Redon

samedi 19 septembre 2026 · Redon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Le Canal Théâtre
Ville
35600 Redon
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Redon

Spectacle L’Assemblée des bourdons

Le Canal Théâtre Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Pour leur nouvelle création, la compagnie Pied en Sol a puisé dans un imaginaire nourri de culture et de danses bretonne principalement issues de Haute-Bretagne.
Conçue comme un bal du monde, ce spectacle mêle danse contemporaine et danse traditionnelle.

Dans le cadre des Journées européennes du Matrimoine   .

Le Canal Théâtre Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 10 10 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle L’Assemblée des bourdons Redon a été mis à jour le 2026-07-18 par OT PAYS DE REDON

À voir aussi à Redon (Ille-et-Vilaine)