Informations pratiques

Redon

Spectacle L’Assemblée des bourdons

Le Canal Théâtre Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Pour leur nouvelle création, la compagnie Pied en Sol a puisé dans un imaginaire nourri de culture et de danses bretonne principalement issues de Haute-Bretagne.

Conçue comme un bal du monde, ce spectacle mêle danse contemporaine et danse traditionnelle.

Dans le cadre des Journées européennes du Matrimoine .

Le Canal Théâtre Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 10 10 80

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English :

L’événement Spectacle L’Assemblée des bourdons Redon a été mis à jour le 2026-07-18 par OT PAYS DE REDON