Spectacle Le camping des illusions Sous le chapiteau Seignosse
Spectacle Le camping des illusions Sous le chapiteau Seignosse lundi 24 août 2026.
Seignosse
Spectacle Le camping des illusions
Sous le chapiteau Au Forum du Penon Seignosse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 21:00:00
fin : 2026-08-24 22:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Retrouvez le spectacle de magie interactif et familial, Le camping des illusions.
De nombreuses surprises vous attendent pour l’émerveillement de tous !
De 21h à 22h, au Forum du Penon à Seignosse Océan.
Gratuit.
Organisé par la Mairie de Seignosse.
Retrouvez le spectacle de magie interactif et familial, Le camping des illusions.
De nombreuses surprises vous attendent pour l’émerveillement de tous !
De 21h à 22h, au Forum du Penon à Seignosse Océan.
Gratuit.
Organisé par la Mairie de Seignosse. .
Sous le chapiteau Au Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15
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English : Spectacle Le camping des illusions
Enjoy the interactive family magic show, Le camping des illusions.
A host of surprises await you, to the amazement of all!
From 9pm to 10pm, at the Forum du Penon in Seignosse Océan.
Free admission.
Organized by Seignosse Town Hall.
L’événement Spectacle Le camping des illusions Seignosse a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Seignosse
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