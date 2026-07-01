Spectacle Le cercle de craie Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Informations pratiques

Monestier-du-Percy

Spectacle Le cercle de craie

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

LE CERCLE DE CRAIE, d’après Klabund

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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

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English :

LE CERCLE DE CRAIE, after Klabund

L’événement Spectacle Le cercle de craie Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Trièves