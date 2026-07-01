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AGENDA · Monestier-du-Percy

Spectacle Le cercle de craie Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

jeudi 23 juillet 2026 · Théâtre Le Poulailler · Monestier-du-Percy

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Théâtre Le Poulailler
Adresse
Le Serre des Bayles
Ville
38930 Monestier-du-Percy
Département
Isère
Tarif

Monestier-du-Percy

Spectacle Le cercle de craie

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :
2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

LE CERCLE DE CRAIE, d’après Klabund
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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88  alartbordage@gmail.com

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English :

LE CERCLE DE CRAIE, after Klabund

L’événement Spectacle Le cercle de craie Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Trièves

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