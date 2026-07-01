Théâtre Je serai jamais morte Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy
jeudi 16 juillet 2026 · Théâtre Le Poulailler · Monestier-du-Percy
Informations pratiques
Monestier-du-Percy
Théâtre Je serai jamais morte
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-17 22:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18
JE SERAI JAMAIS MORTE, de Fabien Drouet
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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com
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English :
JE SERAI JAMAIS MORTE, by Fabien Drouet
L’événement Théâtre Je serai jamais morte Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Trièves