Écommoy

Spectacle Le Chant des insectes par le Théâtre des Fées

Rue Alexandre Bellanger Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Spectacle LE CHANT DES INSECTES par le Théâtre des fées.

En partenariat avec la bibliothèque municipale d’Ecommoy.

Gratuit tout public

Monsieur Mandibus, une fourmi rigoureuse à la tête de l’agence France Travail pour les insectes, reçoit une vieille abeille qui lui annonce que les abeilles ne sont plus assez nombreuses pour polliniser à cause de la pollution.

Déterminé à les aider, Mandibus se lance dans le recrutement d’insectes, mais la tâche n’est pas facile, surtout avec sa secrétaire, la Cigale, qui refuse de travailler. Entre araignées, moustiques, cafards, punaises et poux, les candidats ne manquent pas de surprendre.

Ce spectacle drôle et plein d’aventures délivre aux enfants un message positif sur la tolérance, l’importance de la biodiversité, et de la coopération pour sauver la nature.

Un spectacle jeune public à partir de 3 ans… jusqu’à pas d’âge ! .

Rue Alexandre Bellanger Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 10 14

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English :

L’événement Spectacle Le Chant des insectes par le Théâtre des Fées Écommoy a été mis à jour le 2026-05-12 par CDT72