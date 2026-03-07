Écommoy

Fête de la musique Ecommoy

Place de la République Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 22:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique à Ecommoy, le dimanche 21 juin, sur la place de la République à Ecommoy, de 17h à 22h30.

Cette année, nous avons donné carte blanche à l’École de Musique communautaire La Clé d’Orée.

Et vous ne serez pas déçus, car voici les différentes formations qui se produiront

– A l’église l’orchestre symphonique, la classe d’orgue et la chorale De Si De Là.

– Sur la Place de la République la classe de percussions, les élèves de l’école qui reprendront des morceaux du carnaval du 14 mars dont le final Auqui Auqui, la Batucada, la Compagnie de la Belle Image, l’atelier Jazz, un atelier du groupe adulte des Musiques Actuelles et le groupe Random Station.

Une buvette sera tenue par l’association des commerçants Plac’Ecommoy, deux food-trucks seront également présents Oh my Grèce, comme son nom l’indique, propose de la nourriture grecque, et Coup de Fouée, spécialiste de fouées de toutes sortes. De plus, l’association des parents d’élèves de l’école de musique, Diapason, tiendra un stand de crêpes.

Tous les éléments seront donc rassemblés pour vous faire passer une excellente soirée. Etant donné que le 21 juin est un dimanche, l’horaire est un peu avancé, à 17h, et la fête se terminera vers 22h30, 23h afin que les élèves ne se couchent pas trop tard. .

Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 10 14 mairie@ecommoy.fr

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English :

Fête de la musique à Ecommoy, Sunday June 21, on the Place de la République in Ecommoy, from 5pm to 10.30pm.

L’événement Fête de la musique Ecommoy Écommoy a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72