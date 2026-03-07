Exposition photo La Vie en rose de Véronique de Viguerie Allée de Fontenailles Écommoy

Écommoy

Exposition photo La Vie en rose de Véronique de Viguerie

Allée de Fontenailles 1 rue Sainte Anne Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-09-30 23:30:00

Date(s) :

2026-06-01

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE LA VIE EN ROSE… et autres couleurs de VÉRONIQUE DE VIGUERIE

Du 1er juin au 30 septembre 2026

Pourquoi ne photographies-tu que les aspects les plus sombres de la vie ? La vérité, c’est que même dans les zones de conflit, je suis témoin de moments de grâce, vibrants de vie et d’humanité. Jusqu’à ce que ma fille de sept ans me pose cette question, je n’avais tout simplement pas pris le temps de les regarder. Les images sont là, mais ce ne sont pas celles que publient les journaux. Trop décalées, trop légères, elles dénaturent le cliché de la guerre.

Depuis, je m’efforce de déconstruire cette vision binaire d’un monde en noir et blanc, d’en révéler les nuances, les couleurs, la complexité. Et en ces temps sombres, je pense qu’il est plus important que jamais de se souvenir que l’humanité est, malgré tout, plus forte que ce que nous imaginons, et que c’est un privilège d’en être témoin. Alors, il est temps de voir le monde sous un jour nouveau. .

Allée de Fontenailles 1 rue Sainte Anne Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 10 14 mairie@ecommoy.fr

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L’événement Exposition photo La Vie en rose de Véronique de Viguerie Écommoy a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72