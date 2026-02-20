Atelier peinture Une femme, une histoire Micro-Folie Écommoy Écommoy

Atelier peinture Une femme, une histoire

Micro-Folie Écommoy 1 Place de la République Écommoy Sarthe

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

2026-03-07

Dans les pas d’Élisabeth Vigée Le Brun, entre création et liberté.

À partir de 8 ans

?? Samedi 7 MARS 2026 À 15 H

?? Gratuit sur réservation microfolie@ecommoy.fr

?? Salle Richefeu Pl. de la République Écommoy.

Cet atelier met à l’honneur des artistes femmes à travers une sélection d’œuvres inspirantes, puis invite chaque participant à créer un tableau poétique révélant les émotions, forces et rêves des femmes d’aujourd’hui. .

Micro-Folie Écommoy 1 Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 50 54 53 91 microfolie@ecommoy.fr

