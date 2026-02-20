Atelier peinture Une femme, une histoire Micro-Folie Écommoy Écommoy
Atelier peinture Une femme, une histoire Micro-Folie Écommoy Écommoy samedi 7 mars 2026.
Atelier peinture Une femme, une histoire
Micro-Folie Écommoy 1 Place de la République Écommoy Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 15:00:00
fin : 2026-03-07 17:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Atelier peinture Une femme, une histoire
Atelier peinture Une femme, une histoire
Dans les pas d’Élisabeth Vigée Le Brun, entre création et liberté.
À partir de 8 ans
?? Samedi 7 MARS 2026 À 15 H
?? Gratuit sur réservation microfolie@ecommoy.fr
?? Salle Richefeu Pl. de la République Écommoy.
Cet atelier met à l’honneur des artistes femmes à travers une sélection d’œuvres inspirantes, puis invite chaque participant à créer un tableau poétique révélant les émotions, forces et rêves des femmes d’aujourd’hui. .
Micro-Folie Écommoy 1 Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 50 54 53 91 microfolie@ecommoy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A woman, a story painting workshop
L’événement Atelier peinture Une femme, une histoire Écommoy a été mis à jour le 2026-02-20 par CDT72