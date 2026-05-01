Écommoy

Concert classique Liviu Badiu Bach 60′

Le Petit Gué Perroux Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 16:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Né en 1977 à Bucarest, Liviu suit les traces de son père, violoniste au sein de l’Orchestre National de Moldavie, et commence le violon à ses côtés à l’âge de 5 ans.

En 2005, il est choisi en tant que soliste pour interpréter à plusieurs reprises, en France et à Singapour, les Quatre Saisons de Vivaldi, accompagné par le Conservatoire Italien de Paris.

La même année, il créé le quatuor Accordo, pour lequel il va retranscrire des extraits des Quatre Saisons ainsi que des thèmes tsiganes afin de créer Vivaldi-Tsigane, Variations autour des Quatre Saisons .

Depuis, le succès de ces Quatre Saisons revisitées ne dépérit pas, puisque l’on peut compter plus de 200 dates en France et à l’étranger (notamment à l’ambassade de France à Alger).

Au-delà du répertoire classique, Liviu a aussi rejoint le monde du jazz et travaillé notamment auprès du célèbre violoniste de jazz Didier LOCKWOOD, au sein du Centre de Musique Didier Lockwood (CMDL) à Paris.

Pendant 60 minutes, Liviu interprétera un programme tiré des Trois Sonates et Trois Partitas pour violon seul de Jean-Sébastien BACH Gavotte en rondeau, 3e Partita, Sarabande, 1ère Partita Corrente, 1ère Partita Adagio et fugue, 1ère Sonate Andante, 2e Sonate Presto, 1ère Sonate Sarabande et Gigue, 2e Partita et Ciaccona, 2e Partita. .

Le Petit Gué Perroux Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire

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L’événement Concert classique Liviu Badiu Bach 60′ Écommoy a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72