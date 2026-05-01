Les parcours du coeur Écommoy
Les parcours du coeur Écommoy dimanche 17 mai 2026.
Écommoy
Les parcours du coeur
Place de la République Écommoy Sarthe
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Petite marche de 7km au profit de la Fédération française de cardiologie.
Départ à 14H Place de la République à Ecommoy
Proposé par Anim’ecommoy
Inscription sur place 2 € .
Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire animecommoy72@gmail.com
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English :
L’événement Les parcours du coeur Écommoy a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72
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