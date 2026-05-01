Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les parcours du coeur Écommoy

Les parcours du coeur Écommoy dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 72220 Écommoy

Département : Sarthe

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 2 2

Écommoy

Les parcours du coeur

Place de la République Écommoy Sarthe

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Petite marche de 7km au profit de la Fédération française de cardiologie.
Départ à 14H Place de la République à Ecommoy
Proposé par Anim’ecommoy
Inscription sur place 2 €   .

Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire   animecommoy72@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les parcours du coeur Écommoy a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72

À voir aussi à Écommoy (Sarthe)