Écommoy

Les parcours du coeur

Place de la République Écommoy Sarthe

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Petite marche de 7km au profit de la Fédération française de cardiologie.

Départ à 14H Place de la République à Ecommoy

Proposé par Anim’ecommoy

Inscription sur place 2 € .

Place de la République Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire animecommoy72@gmail.com

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English :

L’événement Les parcours du coeur Écommoy a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72