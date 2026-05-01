Écommoy

Foire à l’Artisanat et Fête de l’Ecoparc

Allée de Fontenailles Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

LA FOIRE À L’ARTISANAT, organisée par la municipalité, aura lieu en partenariat avec la FÊTE DE L’ECOPARC, organisée par l’Association des Amis des Parcs et Jardins d’Écommoy (APEJE), dans l’allée de Fontenailles.

Artisans, producteurs locaux et associations œuvrant dans le domaine du recyclage et menant des actions en faveur de l’environnement, d’une alimentation saine, d’une relation plus sereine avec la nature, de la transmission intergénérationnelle des savoir-faire, des bonnes habitudes à prendre pour lutter contre le dérèglement climatique mettront à votre disposition leurs produits et leurs réflexions. Certains proposeront des animations et des ateliers dans leur stand, en plus de ceux de CIRK’N’SWING la Compagnie Luminescence avec deux moments de déambulation et un atelier de 2 heures autour de l’initiation au cirque, le maquillage pour enfants et la sculpture sur ballon.

Le Repair Café sera également présent. N’hésitez pas à apporter ce que vous voulez faire réparer !

Une buvette tenue par l’association l’APEJE et deux foodtrucks (A la Thai et Mister Burger) seront au rendez-vous pour calmer votre soif et votre appétit?!

Une belle journée en perspective .

Allée de Fontenailles Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Foire à l’Artisanat et Fête de l’Ecoparc Écommoy a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72