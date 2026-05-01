Repair Café Écommoy
Repair Café Écommoy dimanche 31 mai 2026.
Écommoy
Repair Café
Allée de Fontenailles Écommoy Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
21 édition du Repair Café, le dimanche 31 mai de 10h à 18h. Organisé durant la Fête de l’Ecoparc Foire à l’Artisanat à Ecommoy
ENVIRONNEMENT Repair Café, 21ème édition !
Pour répondre à l’enjeu du développement durable et du recyclage, des bénévoles répareront gratuitement les outils, l’électroménager, la hi-fi,… afin de ne pas jeter !
Vos objets auront peut-être la chance d’une seconde vie !
Outils et matériels seront disponibles sur place.
Manifestation gratuite !
Dimanche 31 mai 2026 de 10h à 18h.
Organisé en partenariat avec l’association Grain de sable et pomme de pin.
Fête de l’Ecoparc
Allé de Fontenailles à Écommoy .
Allée de Fontenailles Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 02 20 communautedecommunes@belinois.fr
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English :
21st edition of the Repair Café, Sunday May 31st from 10am to 6pm. Organized during the Fête de l’Ecoparc Foire à l’Artisanat in Ecommoy
L’événement Repair Café Écommoy a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72
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