Écommoy

Repair Café

Allée de Fontenailles Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

21 édition du Repair Café, le dimanche 31 mai de 10h à 18h. Organisé durant la Fête de l’Ecoparc Foire à l’Artisanat à Ecommoy

ENVIRONNEMENT Repair Café, 21ème édition !

Pour répondre à l’enjeu du développement durable et du recyclage, des bénévoles répareront gratuitement les outils, l’électroménager, la hi-fi,… afin de ne pas jeter !

Vos objets auront peut-être la chance d’une seconde vie !

Outils et matériels seront disponibles sur place.

Manifestation gratuite !

Dimanche 31 mai 2026 de 10h à 18h.

Organisé en partenariat avec l’association Grain de sable et pomme de pin.

Fête de l’Ecoparc

Allé de Fontenailles à Écommoy .

Allée de Fontenailles Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 02 20 communautedecommunes@belinois.fr

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English :

21st edition of the Repair Café, Sunday May 31st from 10am to 6pm. Organized during the Fête de l’Ecoparc Foire à l’Artisanat in Ecommoy

L’événement Repair Café Écommoy a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72