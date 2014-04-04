Visite guidée de l’hippodrome d’Ecommoy Hippodrome Pierre Provost Écommoy

Visite guidée de l’hippodrome d’Ecommoy

Hippodrome Pierre Provost 14 Hip de Fontenaille Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-02 2026-07-18

Visite guidée de l’hippodrome d’Ecommoy à 14h. Gratuit, sur inscription auprès du service Tourisme de la Communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois.

Une nouvelle saison de visites débute prochainement à l’Hippodrome d’Ecommoy Pierre Provost !

3 visites sont programmées en 2026

– Samedi 04 avril à 14h

– Samedi 02 mai à 14h

– Samedi 18 juillet à 14h

Aux côtés d’un commissaire de courses, vous en apprendrez davantage sur le fonctionnement d’un hippodrome, le rôle des commissaires de courses et bénévoles, vous visiterez la salle de contrôle,…

Renseignements et Inscription auprès du service Tourisme de la Communauté de communes, par mail à tourisme@belinois.fr ou au 02 43 47 02 20. .

Hippodrome Pierre Provost 14 Hip de Fontenaille Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 02 20 tourisme@belinois.fr

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English :

Guided tour of the Ecommoy racecourse at 2pm. Free, on registration with the Tourism Department of the Communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois.

L’événement Visite guidée de l’hippodrome d’Ecommoy Écommoy a été mis à jour le 2026-03-18 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois