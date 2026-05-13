Spectacle Le destin de Bata l’Égyptien, Musée Champollion, Vif

Spectacle Le destin de Bata l’Égyptien Samedi 23 mai, 19h45 Musée Champollion Isère

Sans réservation, dans la limite des places disponibles. En cas d’intempéries, le spectacle est reporté.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:45:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:45:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Bata et Anoup sont deux frères qui vivent sur les rives du Nil au temps des pharaons. La jalousie d’une femme va les séparer et Bata sera obligé de vivre dans l’exil mille et une aventure qui l’amèneront à connaitre son véritable destin, très éloigné du commun des mortels. Julien Masdoua, le conteur et Robert Tousseul, le musicien, continuent leur exploration du patrimoine de l’humanité. C’est vers l’Égypte des premiers millénaires qu’ils se tournent cette fois. Au-delà de la mythologie et des Dieux aux visages d’animaux, l’Égypte pharaonique regorge de contes méconnus que les auteurs ont compilés pour les présenter sous la forme d’un seul et même récit.

Musée Champollion 1 Rue du Portail Rouge, 38450 Vif, France Vif 38450 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33457588850 https://musees.isere.fr/musee/musee-champollion À partir de l’univers familial et de l’histoire individuelle au rez-de-chaussée, le parcours montre, à travers la fulgurante ascension des deux frères, le travail de recherche qui mène au déchiffrement au 1er étage. Le 2e étage est consacré à la redécouverte de la civilisation et aux origines d’une nouvelle discipline, l’égyptologie. Les visiteurs découvriront le bureau du déchiffrement, la tenue portée par Champollion en Égypte ou encore la chambre qu’il occupait à Vif et les nombreux ouvrages ou notes manuscrites, témoins de ses recherches. Développés avec des conseillers, en convoquant des sources archivistiques et iconographiques, le parcours offre aux visiteurs cohérence et exactitude scientifique. Cette exigence répond à une volonté de proposer aux publics une vision plurielle et contrastée de la recherche et de l’égyptologie. Parking situé au 43 rue du 19 mars 1962. Bus 25 : C14 et T95 – arrêt Vif Mairie.

Bata et Anoup sont deux frères qui vivent sur les rives du Nil au temps des pharaons. La jalousie d’une femme va les séparer et Bata sera obligé de vivre dans l’exil mille et une aventure qui à son…

©Compagnie du capitaine