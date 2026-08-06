Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Spectacle Le destin se moque des choix

24 Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:30:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05

Dans une mise en scène aux accents cinématographiques et une écriture d’une grande finesse, passé et présent s’entremêlent pour dévoiler le destin de deux femmes.

Dans la salle d’attente des urgences, Mathilde et Pilar attendent avec angoisse des nouvelles. L’une de son mari, victime d’un incendie, l’autre de son fils, après un accident. Leurs vies viennent de basculer. Face à l’incertitude, une même question s’impose un autre choix, à un autre moment, aurait-il pu changer le cours des choses ? .

24 Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle Le destin se moque des choix

L’événement Spectacle Le destin se moque des choix Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-06 par OTI LAS