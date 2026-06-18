Spectacle Le Fil invisible Salle Polyvalente Dirinon

Dirinon

Spectacle Le Fil invisible

Salle Polyvalente 24 Route du Stade Dirinon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05 18:15:00

Date(s) :

2026-07-05

Les liens du sang parlent-ils vraiment plus fort ?

Dans un même élan, les comédiens se sont saisis de la question.

Ils ont convoqué leurs ancêtres à se manifester au travers de leur plume, piano

et autre guitare, et les invitent même à s’émouvoir au travers de

leur corps. Le tout pour vous offrir un spectacle sur la filiation, pour la famille ou

pour ceux qui veulent s’en échapper.

Tout public.

Durée du spectacle 1h15.

Une création de la Tournée des Abers

Mise en scène Nigel Hollidge

Travail vocal Sarah Floch .

Salle Polyvalente 24 Route du Stade Dirinon 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 41 89 76

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English :

L’événement Spectacle Le Fil invisible Dirinon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT LANDERNEAU DAOULAS