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Spectacle Le Fil invisible Salle Polyvalente Dirinon

Spectacle Le Fil invisible Salle Polyvalente Dirinon dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Salle Polyvalente

Adresse : 24 Route du Stade

Ville : 29460 Dirinon

Département : Finistère

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Dirinon

Spectacle Le Fil invisible

Salle Polyvalente 24 Route du Stade Dirinon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05 18:15:00

Date(s) :
2026-07-05

Les liens du sang parlent-ils vraiment plus fort ?
Dans un même élan, les comédiens se sont saisis de la question.
Ils ont convoqué leurs ancêtres à se manifester au travers de leur plume, piano
et autre guitare, et les invitent même à s’émouvoir au travers de
leur corps. Le tout pour vous offrir un spectacle sur la filiation, pour la famille ou
pour ceux qui veulent s’en échapper.

Tout public.
Durée du spectacle 1h15.

Une création de la Tournée des Abers
Mise en scène Nigel Hollidge
Travail vocal Sarah Floch   .

Salle Polyvalente 24 Route du Stade Dirinon 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 41 89 76 

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English :

L’événement Spectacle Le Fil invisible Dirinon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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