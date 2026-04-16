Spectacle Le monde de la concierge à Saint-Loup-du-Gast Théâtre Le Lupigastois Saint-Loup-du-Gast

Saint-Loup-du-Gast

Spectacle Le monde de la concierge à Saint-Loup-du-Gast

Théâtre Le Lupigastois 2 Rue des Douves Saint-Loup-du-Gast Mayenne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Une comédie pour toute la famille au Lupigastois

Découvrez la comédie Le monde de la concierge interprétée par la troupe du Trio Porteurs, basée à Coutances (50).

Dimanche 19 juillet à partir de 15h30

Tout public

Tarifs 12 euros adultes et gratuit moins de 12 ans

Réservation non obligatoire, mais conseillée

Buvette et petite restauration sucrée sur place .

Théâtre Le Lupigastois 2 Rue des Douves Saint-Loup-du-Gast 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 09 82 57 79 lupienscene530@gmail.com

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English :

A comedy for the whole family at Lupigastois

L’événement Spectacle Le monde de la concierge à Saint-Loup-du-Gast Saint-Loup-du-Gast a été mis à jour le 2026-04-16 par Bocage Mayennais Tourisme