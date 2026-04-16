Spectacle Le monde de la concierge à Saint-Loup-du-Gast Théâtre Le Lupigastois Saint-Loup-du-Gast
Spectacle Le monde de la concierge à Saint-Loup-du-Gast Théâtre Le Lupigastois Saint-Loup-du-Gast dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Loup-du-Gast
Spectacle Le monde de la concierge à Saint-Loup-du-Gast
Théâtre Le Lupigastois 2 Rue des Douves Saint-Loup-du-Gast Mayenne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Une comédie pour toute la famille au Lupigastois
Découvrez la comédie Le monde de la concierge interprétée par la troupe du Trio Porteurs, basée à Coutances (50).
Dimanche 19 juillet à partir de 15h30
Tout public
Tarifs 12 euros adultes et gratuit moins de 12 ans
Réservation non obligatoire, mais conseillée
Buvette et petite restauration sucrée sur place .
Théâtre Le Lupigastois 2 Rue des Douves Saint-Loup-du-Gast 53300 Mayenne Pays de la Loire +33 6 09 82 57 79 lupienscene530@gmail.com
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English :
A comedy for the whole family at Lupigastois
L’événement Spectacle Le monde de la concierge à Saint-Loup-du-Gast Saint-Loup-du-Gast a été mis à jour le 2026-04-16 par Bocage Mayennais Tourisme