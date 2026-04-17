Gien

Spectacle Le Passeur de Sourire

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Spectacle Le Passeur de Sourire Auditorium Gien

L’ Atelier Lignes et Mouvements présente le spectacle chorégraphique Le Passeur de Sourire 5 .

8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 37 74 10

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English :

Show: Le Passeur de Sourire Auditorium Gien

L’événement Spectacle Le Passeur de Sourire Gien a été mis à jour le 2026-04-17 par OT GIEN