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Spectacle Le Passeur de Sourire Gien

Spectacle Le Passeur de Sourire Gien

Spectacle Le Passeur de Sourire Gien dimanche 10 mai 2026.

Adresse : 8 Rue Georges Clemenceau

Ville : 45500 Gien

Département : Loiret

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Gien

Spectacle Le Passeur de Sourire

8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Spectacle Le Passeur de Sourire Auditorium Gien
L’ Atelier Lignes et Mouvements présente le spectacle chorégraphique Le Passeur de Sourire 5  .

8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 37 74 10 

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English :

Show: Le Passeur de Sourire Auditorium Gien

L’événement Spectacle Le Passeur de Sourire Gien a été mis à jour le 2026-04-17 par OT GIEN

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