Spectacle Le Passeur de Sourire Gien
Spectacle Le Passeur de Sourire Gien dimanche 10 mai 2026.
Gien
Spectacle Le Passeur de Sourire
8 Rue Georges Clemenceau Gien Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Spectacle Le Passeur de Sourire Auditorium Gien
L’ Atelier Lignes et Mouvements présente le spectacle chorégraphique Le Passeur de Sourire 5 .
8 Rue Georges Clemenceau Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 80 37 74 10
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English :
Show: Le Passeur de Sourire Auditorium Gien
L’événement Spectacle Le Passeur de Sourire Gien a été mis à jour le 2026-04-17 par OT GIEN
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