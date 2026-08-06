Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Spectacle Le procès d’une vie

24 Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:30:00

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-02

Été 1971, Marie-Claire, 16 ans, tombe enceinte. Bien que ce soit un crime puni par la loi, elle ne veut pas garder l’enfant. Elle veut avorter. Solidaires, sa mère, Michèle puis Lucette, Renée et Micheline mettent tout en œuvre pour l’aider. Mais l’avortement clandestin tourne mal…

Automne 1972. Toutes les femmes se retrouvent inculpées. Une certaine avocate, Maître Gisèle Halimi, orchestrera ce procès, le procès de Bobigny. Leur courage a écrit la suite de l’Histoire. .

24 Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle Le procès d’une vie

L’événement Spectacle Le procès d’une vie Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-06 par OTI LAS