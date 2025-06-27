Spectacle: Le roi des ours Valence

Spectacle: Le roi des ours

LUX, scène nationale de Valence Valence Drôme

Début : 2026-03-04 18:30:00

fin : 2026-03-04 19:25:00

2026-03-04

Librement inspiré de l’œuvre de James Oliver Curwood.







Thor, grizzly majestueux, robuste et solitaire, règne sur un immense territoire au cœur des montagnes du Grand Nord canadien.

LUX, scène nationale de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Loosely based on the work of James Oliver Curwood.







Thor, a majestic, robust and solitary grizzly bear, reigns over a vast territory in the heart of the Canadian Far North.

