Spectacle: Le roi des ours Valence
Spectacle: Le roi des ours
LUX, scène nationale de Valence Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-04 18:30:00
fin : 2026-03-04 19:25:00
2026-03-04
Librement inspiré de l’œuvre de James Oliver Curwood.
Thor, grizzly majestueux, robuste et solitaire, règne sur un immense territoire au cœur des montagnes du Grand Nord canadien.
LUX, scène nationale de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr
English :
Loosely based on the work of James Oliver Curwood.
Thor, a majestic, robust and solitary grizzly bear, reigns over a vast territory in the heart of the Canadian Far North.
