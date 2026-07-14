Spectacle Le triselectops aime sa plage Seignosse
mardi 14 juillet 2026 · Seignosse
Informations pratiques
Seignosse
Spectacle Le triselectops aime sa plage
Plage du Penon & des Estagnots Seignosse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Une fable écologique et burlesque avec une marionnette géante, créée et proposée par le Collectif les Ruminantes.
Spectacle « le Triselectops aime sa plage »
Mardi 14 juillet à Seignosse :
– plage du Penon à 14h30
– plage des Estagnots à 16h
Une fable écologique et burlesque avec une marionnette géante, créée et proposée par le Collectif les Ruminantes.
Offert par le Syndicat mixte du littoral landais (SMLL), ce spectacle de sensibilisation à la réduction des déchets fait la tournée des plages landaises.
Tous publics
Gratuit .
Plage du Penon & des Estagnots Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Spectacle Le triselectops aime sa plage
An ecological and burlesque fable featuring a giant puppet, created and presented by the Collectif les Ruminantes.
L’événement Spectacle Le triselectops aime sa plage Seignosse a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Seignosse
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