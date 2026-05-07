Spectacle Le Voyage d’Alice par Centre Danse Palais des Congrès et des Spectacles Vals-près-le-Puy

Vals-près-le-Puy

Spectacle Le Voyage d’Alice par Centre Danse

Palais des Congrès et des Spectacles 1, Avenue Charles Massot Vals-près-le-Puy Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Le Voyage d’Alice créé par Elsa Volle Beraguas de Centre Danse.

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Palais des Congrès et des Spectacles 1, Avenue Charles Massot Vals-près-le-Puy 43750 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes associationcentredanse@hotmail.fr

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English :

Le Voyage d’Alice created by Elsa Volle Beraguas of Centre Danse.

L’événement Spectacle Le Voyage d’Alice par Centre Danse Vals-près-le-Puy a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay