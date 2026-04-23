La Marche Gourmande des Vignerons de Vals Le Préau Vals-près-le-Puy

Vals-près-le-Puy

La Marche Gourmande des Vignerons de Vals

Le Préau 10 rue Danton Vals-près-le-Puy Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

le tarif comprend la marche de 7km, le menu apéro/entrée, plat principal, fromage, dessert, boissons non alcoolisées

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 11:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Les Vignerons de Vals vous invitent à vivre une expérience conviviale et savoureuse. Partez pour une balade au cœur de paysages authentiques, avce haltes gourmandes où vous découvrirez un menu mettant à l’honneur les saveurs d’Auvergne et d’Ardèche.

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Le Préau 10 rue Danton Vals-près-le-Puy 43750 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 18 81 65 ameliebaillon43@gmail.com

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English :

Les Vignerons de Vals invites you to enjoy a convivial and tasty experience. Take a stroll through authentic landscapes, with gourmet stops where you’ll discover a menu featuring the flavors of Auvergne and Ardèche.

L’événement La Marche Gourmande des Vignerons de Vals Vals-près-le-Puy a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay