Spectacle Le voyage de Picaflor Cour de la mairie Montmoreau
mercredi 30 septembre 2026 · Cour de la mairie · Montmoreau
Informations pratiques
Montmoreau
Spectacle Le voyage de Picaflor
Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 18:30:00
fin : 2026-09-30 19:20:00
Date(s) :
2026-09-30
venez découvrir ce voyage initiatique à travers des personnages et animaux fantastiques et la culture et les paysages de Colombie et du Venezuela! spectacle tout public.
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Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 bibliotheque@montmoreau.fr
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English : Spectacle Le voyage de Picaflor
Come and discover this journey of self-discovery through fantastical characters and creatures, and the culture and landscapes of Colombia and Venezuela! A show suitable for all ages.
L’événement Spectacle Le voyage de Picaflor Montmoreau a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Sud Charente
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