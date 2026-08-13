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AGENDA · Montmoreau

Spectacle Le voyage de Picaflor Cour de la mairie Montmoreau

mercredi 30 septembre 2026 · Cour de la mairie · Montmoreau

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Cour de la mairie
Adresse
29 Avenue de l'Aquitaine
Ville
16190 Montmoreau
Département
Charente
Tarif

Montmoreau

Spectacle Le voyage de Picaflor

Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 18:30:00
fin : 2026-09-30 19:20:00

Date(s) :
2026-09-30

venez découvrir ce voyage initiatique à travers des personnages et animaux fantastiques et la culture et les paysages de Colombie et du Venezuela! spectacle tout public.
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Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19  bibliotheque@montmoreau.fr

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English : Spectacle Le voyage de Picaflor

Come and discover this journey of self-discovery through fantastical characters and creatures, and the culture and landscapes of Colombia and Venezuela! A show suitable for all ages.

L’événement Spectacle Le voyage de Picaflor Montmoreau a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Sud Charente

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