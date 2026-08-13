Spectacle Le voyage de Picaflor Cour de la mairie Montmoreau

mercredi 30 septembre 2026 · Cour de la mairie · Montmoreau

Informations pratiques

Montmoreau

Spectacle Le voyage de Picaflor

Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 18:30:00

fin : 2026-09-30 19:20:00

Date(s) :

2026-09-30

venez découvrir ce voyage initiatique à travers des personnages et animaux fantastiques et la culture et les paysages de Colombie et du Venezuela! spectacle tout public.

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Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 bibliotheque@montmoreau.fr

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English : Spectacle Le voyage de Picaflor

Come and discover this journey of self-discovery through fantastical characters and creatures, and the culture and landscapes of Colombia and Venezuela! A show suitable for all ages.

L’événement Spectacle Le voyage de Picaflor Montmoreau a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme du Sud Charente