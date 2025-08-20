Spectacle Les Amazones Casino Barrière Deauville Deauville

Informations pratiques

Deauville

Spectacle Les Amazones

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 21:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Entre rires et émotion, la pièce explore avec tendresse l’amitié féminine, la solitude, l’amour et la reconstruction de soi.

Les Amazones , écrite en 2003 par Jean-Marie Chevret, avec Chantal Ladesou, Fiona Gélin et Sonia Dubois, est une comédie de boulevard devenue culte. Elle raconte l’histoire d’Annie, Martine et Micky, trois quadragénaires célibataires vivant en colocation pour affronter la vie avec humour et solidarité. L’arrivée de Guillaume, jeune homme fragile, vient bousculer leur équilibre et révéler leurs blessures, désirs et contradictions.

Entre rires et émotion, la pièce explore avec tendresse l’amitié féminine, la solitude, l’amour et la reconstruction de soi. Créée au Théâtre Rive Gauche dans une mise en scène de Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé, la pièce rencontre un triomphe immédiat. Vingt ans plus tard, elle revient pour une nouvelle vie, dans une mise en scène revisitée d’Olivier Macé, fidèle à l’esprit original tout en intégrant les codes d’aujourd’hui.

Le trio féminin est incarné par Jeanne Savary, Énora Malagré et Ariane Brodier, accompagnées de Terence Telle, Thomas Vilan et Camille Durand, offrant au texte une énergie contemporaine et intergénérationnelle. Ainsi réinventée, Les Amazones s’impose plus que jamais comme une comédie drôle, humaine et fédératrice, miroir subtil des relations et des liens qui nous sauvent. .

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14

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English : Spectacle Les Amazones

Through laughter and emotion, the play tenderly explores female friendship, loneliness, love and personal growth.

L’événement Spectacle Les Amazones Deauville a été mis à jour le 2026-08-10 par OT SPL Deauville